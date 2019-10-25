Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya

25.10.2019 13:58

Afrika'nın en büyük ekonomi pazarlarından Nijerya'da birçok uluslararası şirket faaliyet gösterirken Japon şirket sayısı 4 yılda iki katına yükseldi.

Japonya Dış Ticaret Genel Müdürü ve Ticaret Müşaviri Shigeyo Nishizawa, Lagos Uluslararası Ticaret Fuarı'nda, "Nijerya'da ticaret yapan Japonya bağlantılı şirket sayısı 2014 yılında 21 iken bu sayı 2018 yılında 42'ye yani 2 katına yükseldi." açıklamasını yaptı.

Japon şirketlerindeki artışın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizen Nishizawa, "Nijerya'ya araç, çelik ve kimyasal maddeler ihraç ediyoruz. Bunun karşılığında Nijerya'dan yüde 77 oranında petrol ile doğal gaz ve demir olmayan metaller ithal ediyoruz." yorumunu yaptı.

Nijerya Yatırım Tanıtma Komisyonu (NIPC) verilerine göre, Nijerya'da yabancı yatırımlarda başı yüzde 40 ile ABD çekerken, İngiltere yüzde 17, Hollanda yüzde 11 ve İsviçre ise yüzde 6'lık paya sahip.

Nishizawa ayrıca, "Japonya'nın Nijerya'ya ihracatı geçen sene 328 milyon ABD dolarına yükseldi. Afrika'nın ekonomik devi Nijerya ekonomisinin düzelmesi sadece hükümetin attığı adımlarla değil aynı zamanda dış yatırımların artmasına bağlı. Bu nedenle Japon şirketleri Afrika'nın en büyük pazarı Nijerya'da yatırımlarını artırmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya'daki yabancı şirketler petrol, doğalgaz, tarım, ulaştırma ve enerji üretimi dışında turizm ve madencilik sektörlerinde de yatırım yapıyor.

Kaynak: AA