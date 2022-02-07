Nijerya, patlayan tankerde 2 milyon varil petrol taşındığı iddialarını yalanladı

Nijerya hükümeti, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tanker patlamasına ilişkin 2 milyon varil petrol taşındığı iddialarını reddetti.

Çevreden sorumlu Devlet Bakanı Sharon İkeazor, yaptığı açıklamada, tankerde 2 milyon varil petrolün bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Patlamadan önce gemide 50 bin ile 60 bin varil ham petrol bulunduğunu aktaran İkeazor, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

İkeazor, hükümetin patlamanın yaşandığı bölgede tahliye operasyonu başlattığını ifade etti.

Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında 3 Şubat'ta Trinity Spirit gemisinde meydana gelen patlamada 10 mürettebat hayatını kaybetmişti.