Nijerya palmiye yağına yıllık 500 milyon dolar ödüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, yılda 500 milyon dolar değerinde palmiye yağı ithalatı gerçekleştiriyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, yılda 500 milyon dolar değerinde palmiye yağı ithalatı gerçekleştiriyor.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Federal Tarım Departmanı Direktörü Benard Okata, Ulusal Palmiye Yağı Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, ülkenin genel olarak 3 milyon ton palmiye yağına ihtiyaç duyduğunu ancak 1,2 milyon ton üretebildiklerini söyledi.

Ülkede yılda 500 milyon dolar değerinde palmiye yağı ithalatı yapıldığını kaydeden Okata, "İhtiyacımıza ve ürettiklerimize baktığımız zaman büyük bir açık olduğunu görüyoruz. Bu açığı kapatmak için palmiye yağı ithalatını yapıyoruz." dedi.

Okata, ülkenin yağ ürünleri ihtiyacının yaklaşık 3 milyon ton olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamanın zorluğunu hatırlattı.

Toprakların yüzde 75'i tarıma elverişli

Nijerya yılda 5 milyar dolar değerinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan ülkede, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor.

Nijerya aynı zamanda dünyadaki en kaliteli zencefil varlığına sahip. Ülkede, 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım alanları bozulurken, ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik baş gösterdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, haziran ayında, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu