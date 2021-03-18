Nijerya ordusu, Kaduna eyaletindeki havalimanından kaçırılan 10 kişiyi kurtardı
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Nijerya ordusu, Kaduna eyaletindeki havalimanından kaçırılan 10 kişiyi kurtardı

18.03.2021 02:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:07
Nijerya ordusu, Kaduna eyaletindeki havalimanından kaçırılan 10 kişiyi kurtardı

Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletindeki havalimanından silahlı çetelerce kaçırılan 10 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Nijerya ordusunun, Kaduna eyaletindeki havalimanından silahlı çetelerce kaçırılan 10 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, ordunun eyalette silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, operasyonlarda, silahlı kişilerin eyaletteki havalimanından kaçırdığı 10 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kurtarılan 10 kişinin 6 Mart'ta kaçırıldığı öğrenildi.

6 Boko Haram üyesi öldürüldü

Öte yandan, Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, ordunun, Borno eyaletine bağlı Dikwa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerima, operasyonda teröristlere ait motosiklet, silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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