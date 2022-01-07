Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde salı ve çarşamba günü yapılan baskınlar sonrası onlarca kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sadece Waramu bölgesinde 58 ceset bulunurken, diğer köylerde kaç kişinin öldüğü henüz bilinmiyor.

Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, yüzlerce kişinin de evini terk etmesine yol açtı.

Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker yerleştirildi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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