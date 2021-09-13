Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine af çıkarılmayacak - Haberler
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine af çıkarılmayacak

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine af çıkarılmayacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerine artık af çıkarılmayacağı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerine artık af çıkarılmayacağı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, basına yaptığı açıklamada, eyalet hükümetinin, daha önce kendilerine uzatılan zeytin dalını reddettikleri için artık silahlı çetelerle diyalog kurmak istemediğini belirtti.

Diyalog yerine güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonlar düzenleyeceğini aktaran Matawalle, "Yönetimim, daha önce kendilerine sunulan barış girişimini benimsemedikleri için silahlı çetelere artık af çıkarmayacak." dedi.

Matawalle, eyalet sakinlerini sabırlı olmaya ve eyaletteki silahlı çeteleri temizlemek için uygulanan yeni güvenlik önlemlerini desteklemeye çağırdı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine af çıkarılmayacak - Haberler
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