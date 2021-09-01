Nijerya'nın Zamfara eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından tüm okullar kapatıldı
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından tüm okullar kapatıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından tüm okullar kapatıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Zamfara polis yetkilisi Ayuba Elkana, yaptığı açıklamada, eyalette kaçırılan öğrencilerin ardından Vali Bello Matawalle'nin, eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiğini belirtti.

Elkana, eyaletin 13 bölgesinde 18.00 ile 6.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, eyaletin başkenti Gusau'da ise sokağa çıkma yasağının 20.00 ile 6.00 saatleri arasında uygulanacağını söyledi.

Silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day lisesine sabah düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından tüm okullar kapatıldı - Haberler
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