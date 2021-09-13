Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan 73 lise öğrencisi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki liseden 1 Eylül'de kaçırılan 73 öğrenci serbest kaldı.

Nijerya Televizyon Otoritesinin (NTA) haberine göre, Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesinde silahlı saldırganlarca alıkonulan 73 öğrenci serbest bırakıldı.

Öğrencilerin nasıl kurtarıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Silahlı kişiler, öğrenciler için fidye talep etmiş, hükümet rehinelerin serbest bırakılması için fidye vermeyeceğini açıklamıştı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırının ardından eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını vermişti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.