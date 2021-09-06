Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle tüm iletişim hatları kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle tüm iletişim hatları kesildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle tüm iletişim hatları kesildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesildi.

Nijerya İletişim Komisyonu, eyalette artan güvenlik sorunları ve silahlı kişilere yönelik başlatılan operasyonlar sebebiyle tüm iletişim hatlarının kesilmesi talimatını verdi.

Zamfara'dan Abuja'ya dönen vatandaşlardan Jibril İdris, AA muhabirine, hafta sonu Zamfara'dayken yakınlarına ve akrabalarına telefon ya da internet üzerinden erişim sağlayamadığını belirtti.

İdris, "Telefonum bir an kesildi ve şebeke sorunu sandım ancak eyaletten ayrıldıktan sonra telefonumu kullanabildim." dedi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle martta eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 3 Eylül'de Zamfara eyaletindeki Kaya Day Lisesi'ne saldırı düzenleyerek 73 öğrenciyi kaçırmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mansur Yavaş Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Umut Meraş Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle tüm iletişim hatları kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:30:57. #1.14#

title