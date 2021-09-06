Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle tüm iletişim hatları kesildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesildi.

Nijerya İletişim Komisyonu, eyalette artan güvenlik sorunları ve silahlı kişilere yönelik başlatılan operasyonlar sebebiyle tüm iletişim hatlarının kesilmesi talimatını verdi.

Zamfara'dan Abuja'ya dönen vatandaşlardan Jibril İdris, AA muhabirine, hafta sonu Zamfara'dayken yakınlarına ve akrabalarına telefon ya da internet üzerinden erişim sağlayamadığını belirtti.

İdris, "Telefonum bir an kesildi ve şebeke sorunu sandım ancak eyaletten ayrıldıktan sonra telefonumu kullanabildim." dedi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle martta eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 3 Eylül'de Zamfara eyaletindeki Kaya Day Lisesi'ne saldırı düzenleyerek 73 öğrenciyi kaçırmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu