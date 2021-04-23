Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan saldırılar nedeniyle 4 pazar kapatıldı
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan saldırılar nedeniyle 4 pazar kapatıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan saldırılar nedeniyle 4 pazar kapatıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle 4 büyük pazar kapatıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle 4 büyük pazar kapatıldı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, artan saldırıları önlemek için Zamfara Valisi Bello Muhammed Matawalle'nin talimatıyla eyaletteki 4 büyük pazarın bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Matawalle'nin 21 Nisan'da eyaletin bazı köylerinde düzenlenen saldırılardan derin üzüntü duyduğunu kaydeden Dosara, "Hükümet, eyaletteki terör eylemleri önlemek için pazarları kapatma kararı aldı." ifadesini kullandı.

6 köye düzenlenen saldırılar

Zamfara eyaletine bağlı 6 köye 21 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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