Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 311 milyon doları iade edildi

Nijerya'da eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışında kaçırılan 311 milyon doların ülkeye iade edildiği bildirildi.

Nijerya'da eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışında kaçırılan 311 milyon doların ülkeye iade edildiği bildirildi.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, General Abacha döneminde ABD'ye kaçırılan 311 milyon doların geri gönderildiğini belirtti.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında, bu miktarın, o dönem yurt dışına kaçırılan tutarın üçüncü dilimi olduğunu kaydeden Malami, paranın Nijerya Merkez Bankasına konulduğunu söyledi.

Malami, geri gönderilen paranın, otoyol ve köprü inşası için kullanılacağını kaydetti.

Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993'te askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA