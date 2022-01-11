Nijerya'nın Yobe eyaletinde motosiklet yasağı 10 yıl sonra kaldırıldı - Haberler
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Nijerya'nın Yobe eyaletinde motosiklet yasağı 10 yıl sonra kaldırıldı

Nijerya'nın Yobe eyaletinde motosiklet yasağı 10 yıl sonra kaldırıldı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında Yobe eyaletinde motosiklet kullanılmasına getirilen yasak 10 yıl aradan sonra kaldırıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında Yobe eyaletinde motosiklet kullanılmasına getirilen yasak 10 yıl aradan sonra kaldırıldı.

Yobe Valisi Mai Mala Buni, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette son zamanlarda Boko Haram'la mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Buni, 2012 yılında eyaletin 10 bölgesinde uygulanan motosiklet yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yobe eyaletinde artan Boko Haram saldırıları nedeniyle 1 Ocak 2012'de motosiklet kullanılması yasaklanmıştı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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