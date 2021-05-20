Nijerya'nın ulusal havacılık şirketi 2022'de faaliyetine başlayacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ulusal havacılık şirketinin gelecek yıl faaliyete geçeceği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ulusal havacılık şirketinin gelecek yıl faaliyete geçeceği bildirildi.

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, yeni ulusal havacılık şirketinin ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Şirketin bu yıl faaliyete başlamasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikme yaşandığını kaydeden Sirika, "Bu 2021 yılında gerekli olan her şeyi yapmaya çalışacağız ve muhtemelen 2022'nin ilk çeyreği civarında faaliyete geçmesini planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu