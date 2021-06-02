Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi yerinden oldu
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Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi yerinden oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Güney Niger Senatör Aliyu Sabi Abdullahi, başkent Abuja'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette yaşanan silahlı saldırıların endişe verdiğini belirtti.

Abdullahi, eyaletin güneyindeki Kontagora ve Rigali bölgelerinde silahlı kişilerin saldırıları nedeniyle 50 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydederek, bu kişilerin bazılarının eyaletteki farklı kamplara sığındığını söyledi.

Abdulllahi, eyalet hükümeti ve Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansının yardımlarıyla bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini ifade etti.

Ülkede son dönemde motosiklete binen silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor. Silahlı kişiler en son 30 Mayıs'ta eyalette bir medreseye düzenlediği saldırıda 158 öğrenciyi kaçırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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