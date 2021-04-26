Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edildi
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Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edildi

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde devam eden silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köyün terk edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde devam eden silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köyün terk edildiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Niger Eyaleti Valisi Abubakar Bello, eyaletin başkenti Minna'da düzenlenen "Niger Eyaletinde Yerel Yönetimler Dahil Edilerek Elde Edilen Geliri Artırma Stratejileri" başlıklı programa katıldı.

Bello, burada yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddet olayları nedeniyle 50'den fazla köyün terk edildiğini belirtti.

Eyaletin diğer bölgeleri dışında başkent Minna'daki kampta 3 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu kaydeden Bello, hükümetin bu kişilerle ilgilenmek zorunda kaldığını söyledi.

Bello, eyaletteki silahlı saldırıların son bulması için hükümetin çaba sarf ettiğini vurguladı.

Başkent Minna'da, en son 24 Nisan'da, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 35 kişi kaçırılmıştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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