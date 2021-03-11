Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı

11.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde tüm ortaöğretim kurumlarında, artan silahlı saldırılar nedeniyle iki hafta eğitime ara verildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde tüm ortaöğretim kurumlarında, artan silahlı saldırılar nedeniyle iki hafta eğitime ara verildi.

Niger Eyaleti Eğitim Komiseri Hajia Hannatu Jibrin Salihu, yaptığı yazılı açıklamada, artan silahlı saldırılar ve öğrenci kaçırmaları nedeniyle eyaletteki tüm ortaöğretim kurumlarının 11-26 Mart tarihlerinde kapalı kalması kararı alındığını ifade etti.

Salihu, bu sürede eyaletteki güvenlik güçlerinin risk değerlendirmesi yapacağını ve sürdürülebilir güvenliğini yeniden tesis edilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletinin Kagara bölgesindeki bir yatılı okuluna saldırı düzenlemiş, 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle okullar kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:57:02. #1.14#
title