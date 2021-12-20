Nijerya'nın Niger eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle eğitime ara verildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Wushishi Bölge Başkanı Danjuma Suleiman Nalango, yaptığı açıklamada, Niger eyaletindeki teknik okula silahlı saldırı düzenleneceğine dair ihbar aldıklarını belirtti.

Nalango, bölgedeki teknik okulun yanı sıra tüm lise, orta ve ilkokullarda eğitime ara verildiğini ifade ederek kararın, Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde yaşanan olayın tekrarını önlemek için alındığını söyledi.

Salihu Tanko Medresesi'ne 30 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Niger eyaletinde son olarak 16 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölmüş, 30 kişi kaçırılmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet