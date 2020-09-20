Nijerya'nın Lagos eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethane yeniden açıldı
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Nijerya'nın Lagos eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethane yeniden açıldı

Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Lagos eyaletinde, salgın nedeniyle 6 ay önce kapatılan cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethane yeniden açıldı
20.09.2020 04:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 04:04

Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Lagos eyaletinde, salgın nedeniyle 6 ay önce kapatılan cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, ülkede genelinde Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından Lagos eyaletinde mart ayında kapatılan ibadethanenin yeniden açıldığını belirtti.

Sanwo-Olu, sinema ve restoranların da hizmet verebileceğini aktararak, "Bundan sonra camilerde artık beş vakit namaz kılınabilir ve kiliseler de haftalık ibadet için açılabilir. Ancak hükümet tarafından konulan Kovid-19 protokollerine kesinlikle uyulması gerekiyor." dedi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede 57 bin 145 Kovid-19 vakası görüldü, 1095 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 tedavisi gören 48 bin 431 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Adam Abu
Adam Abu
AA Editörü
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