Nijerya'nın kuzeybatısı silahlı grupların tehdidi altında Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 2011'den bu yana silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 2011'den bu yana silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Kriz Grubu, "Nijerya'nın Kuzeybatısında Şiddet: Kargaşayı Azaltmak" başlığıyla yayımladığı raporda, ülkenin en güvenli bölgelerinden sayılan kuzeybatı eyaletlerinde son 9 yılda şiddet olaylarının arttığı kaydedildi.

Raporda, "2011 yılından beri ülkenin kuzeybatısında artan silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Bölgede yaşayan 200 bin kişinin komşu ülke Nijer'e göç ettiği vurgulanan raporda, güvenlik operasyonları ve diyalog çabalarına rağmen kalıcı barışın zor olduğuna işaret edildi.

Raporda, şiddet olaylarından en fazla etkilenen Zamfara eyaletinde 200 bin kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı, 60 bin kişinin de Nijer'e sığındığı belirtilerek, şiddet olaylarının yaşandığı diğer eyaletler Katsina, Sokoto ve Jigawa olarak sıralandı.

Bölgede yaşanan güvenlik sorununun toprak sahibi çiftçiler ile göçebe sığır çobanları arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edilen raporda, silahlı çetelerin soygun ve adam kaçırma girişimleri ile Boko Haram örgütünden ayrılan silahlı grupların saldırılarının da diğer nedenler olduğunun altı çizildi.

Raporda, Nijerya ile Nijer arasındaki sınır geçişinin kontrol altına alınamadığı ve güvenliğin sağlanması için Nijer hükümeti ve uluslararası ortaklarla iş birliği yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA