Nijerya'nın Kebbi eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından 7 okul kapatıldı
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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından 7 okul kapatıldı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde onlarca öğrencinin kaçırılmasının ardından 7 okul kapatıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 17 Haziran'da silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından 7 okulda eğitime ara verildi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 17 Haziran'da silahlı kişilerin onlarca öğrenciyi kaçırmasının ardından 7 okulda eğitime ara verildi.

Nijerya Öğretmenler Birliği (NUT) Kebbi Eyaleti Başkanı Alhaji Isah Arzika, yaptığı açıklamada, eyalette kaçırılan öğrencilerin ardından Vali Atiku Bagudu'nun, 7 okulun bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiği belirtildi.

Hükümetin ayrıca, tüm okul müdürlerine güvenli olmadığına inandıkları okulları kapatmaları talimatını verdiğini aktaran Arzika, bazı okullara güvenlik güçlerinin yerleştirildiğini söyledi.

Silahlı kişilerin 17 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda iki polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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