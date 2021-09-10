Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan saldırılarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatları kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan saldırılarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatları kesildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan saldırılarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatları kesildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan silahlı saldırılarla mücadele için tüm iletişim hatları kesildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan silahlı saldırılarla mücadele için tüm iletişim hatları kesildi.

Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki artan silahlı saldırılar ve insan kaçırmalarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

Eyalette silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını aktaran Masari, "Kesinti, komşu eyaleti Zamfara'dan silahlı eylemleri için telekom hizmetlerini kullanmak üzere Katsina eyaletine hareket eden çete üyelerini durdurmayı da yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından geçen hafta başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Haluk Levent
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Max Meyer Ozan Tufan Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan saldırılarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatları kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 00:07:19. #1.17#