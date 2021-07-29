Nijerya'nın Kano eyaletinde 3 ayda 169 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Kano eyaletinde 3 ayda 169 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde 3 ayda 169 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde son 3 ayda 169 kişinin kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde son 3 ayda 169 kişinin kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kano Eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Ashiru Rajab, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette mayıstan bu yana 5 bin 221 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Eyalette son 3 ayda 169 kişinin salgından hayatını kaybettiğini kaydeden Rajab, 191 kişinin de tedavi altında alındığını söyledi.

Böylece ocaktan bu yana ülke genelinde 500'e yakın kişi kolera salgınında hayatını kaybetti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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