Nijerya'nın Kaduna eyaletine grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrik verilemiyor
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Nijerya'nın Kaduna eyaletine grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrik verilemiyor

Nijerya'nın Kaduna eyaletine grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrik verilemiyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, işçi sendikalarının greve gitmesi nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektriklerin kesik olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, işçi sendikalarının greve gitmesi nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektriklerin kesik olduğu bildirildi.

Nijerya Elektrik Dağıtım Şirketi Kaduna Sözcüsü Abdulazeez Abdullahi, yaptığı açıklamada, maaşlarını alamadıkları için Nijerya İşçi Konfederasyonunun (NLC) grev başlattığını, bu nedenle elektriklerin kesildiğini belirtti.

Abdullahi, taleplerine hükümetten cevap verilinceye kadar eyalete elektrik verilmeyeceğini ifade etti.

Eyalette sadece elektrik çalışanlarının greve gitmediğini de vurgulayan Abdullahi, "NLC'nin yaptığı çağrıdan sonra havalimanı çalışanları gibi eyaletteki tüm sektörlerin çalışanları greve gitti." bilgisini verdi.

Bu arada, eyaletteki işçiler NLC ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) çağrısıyla gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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