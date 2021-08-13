Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişi koleradan hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişinin kolera nedeniyle öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişinin kolera nedeniyle öldüğü bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) Kaduna Sekreteri Dr. Hamza İbrahim İkara, yaptığı açıklamada, kolera salgının Kaduna eyaletin 19 bölgesine yayıldığını belirterek "Şu ana kadar 1120 kişiye kolera teşhisi konuldu ve 83 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Durumu kontrol altına almak için 19 bölgeye sağlık ekipleri gönderildiğini aktaran İkara, salgının su kaynağı nedeniyle yayıldığını ve arıtma için taşınabilir su ile klor sağlanacağını söyledi.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

Ülkede genelinde ocaktan bu yana koleradan 800'den fazla kişi koleradan yaşamını yitirdi. Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu