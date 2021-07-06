Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 140 öğrencinin kaçırılmasının ardından 13 okul kapatıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, dün silahlı kişilerin 140 öğrenciyi kaçırmasının ardından 13 okul kapatıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, dün silahlı kişilerin 140 öğrenciyi kaçırmasının ardından 13 okul kapatıldı.

Kaduna Eyaleti Eğitim Bakanlığı Kalite Güvence Otoritesi Direktörü Umma Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, dün yaşanan olayın ardından eyalet hükümetinin, 13 okulun bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiğini belirtti.

Tüm okulların hükümetin kararına uyması çağrısında bulunan Ahmed, "Bu talimata uymadığı tespit edilen okullara yaptırım uygulanacak." dedi.

Silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist lisesine düzenlediği saldırıda 140 öğrenci kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu