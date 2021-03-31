Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği 4 ayrı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği 4 ayrı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar 29 Mart akşamı, eyaletin Nkalaha, Obegu, Amaezu ve Umuhuali bölgelerinde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Öte yandan sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik yetkililerine, topluma olan güveni yeniden sağlamak için silahlı çete üyeleri ve fidyecilerin derhal yakalanmasını emretti.

Saldırılara ilişkin dün yapılan ilk resmi açıklamada yaşamını yitirenlerin sayısı 15 olarak kaydedilmişti.

Ebonyi Valisi David Umahi dün yaptığı açıklamada, saldırılarda yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelere sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu