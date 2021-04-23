Nijerya, mülteci akışını önlemek için Çad'la sınırlarını kapattı

Nijerya, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin ölümünden sonra mülteci akışını önlemek için Çad'la sınırlarını kapattığını duyurdu.

Nijerya, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin ölümünden sonra mülteci akışını önlemek için Çad'la sınırlarını kapattığını duyurdu.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, gazetecilere, Çad lideri Deby'nin ölümünden sonra Çadlıların ülkeye akını önlemek için sınır güvenliğini arttırdığını belirtti.

Nijerya'nın Çad'la sınırlarını kapattığını kaydeden Magashi, "Çad cumhurbaşkanının ölümünü duyduğumuz an hemen harekete geçtik. Çadlı mültecilerin Nijerya'ya girişine izin vermemek için Çad ile sınırlarımızda güvenliği artırdık." dedi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu