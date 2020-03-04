Nijerya Meclisi, yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmalara iki hafta ara verecek

04.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:32

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalara iki hafta ara verecek.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin Lagos kentinde bir kişide görülen Kovid-19 virüsünün yayılmaması için meclis üyelerinin sağlık kontrolü yaptırması amacıyla faaliyetlere iki hafta ara verildiği bildirildi.

Mecliste azınlık lideri Ndudi Elumelu, ülkede virüsün yayılmaması için gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini belirterek, meclisin çalışmalarına iki hafta ara vermesi kararının doğru olduğunu kaydetti.

Afrika'daki vaka sayısı 12'ye çıktı

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA