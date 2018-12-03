Nijerya Lideri Söylentileri Yalanladı: Ölmedim, Yerime Dublörüm Geçmedi

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, "öldüğü ve yerine dublörünün" geçtiği söylentilerini yalanladı. Buhari, "Bazı insanlar, benim klonlandığımı düşünüyor. Sizi temin ederim. Ben, gerçek benim" dedi.

Sosyal medyada, 76 yaşındaki Muhammed Buhari'nin yerine Sudanlı "Jubril" adlı dublörünün geçtiği iddia ediliyordu.

Şubat'ta yeniden seçimlere girecek olan Buhari, iktidara geldiği 2015'ten beri ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Buhari, 2017'de "hastalık izni" alarak İngiltere'de 3 ay tedavi görmüştü.

Ülkeye dönüşünde ise "Hayatımda hiç bu kadar hasta olmamıştım" demiş ancak hastalığının ne olduğunu açıklamamıştı.

'Yüzü dublörüne nakledildi'

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Buhari'yle ilgili "dublör" söylentileri geçen yıl Facebook, Twitter ve YouTube'da ortaya atıldı. İddialarla ilgili videolar 500 bin kezden daha fazla izlendi.

İddiaları yayanlar arasında Buhari'nin selefi eski Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ve Yerli Biafra Halkı adlı ayrılıkçı grubun lideri Nnamdi Kanu da var.

Kanu bir paylaşımında Buhari'nin iki fotoğrafını yanyana yayımladı. Kanu, normalde sağ elini kullanan Buhari'nin sol elini kullanırken çekilen fotoğrafının iddiaları kanıtladığını savundu.

Bazı paylaşımlarda da 1997 yapımı "Face/Off" (Yüz Yüze) filminden bir sahneye yer verilerek Buhari'nin yüzünün duborüne nakledildiği öne sürüldü.

BM İklim Değişikliği Konferansı için Polonya'da bulunan Buhari'ye Nijeryalılarla yaptığı bir toplantıda dublör söylentileri hatırlatıldı.

Özel kalem müdürü, Buhari'nin bu sorulara verdiği cevabın videosunu yayımladı.

Buhari videoda, bu söylentileri çıkaranların "cahil ve dinsiz" olduğunu öne sürdü, "Ben hastayken birçok kişi ölmüş olmamı umdu. Hatta bazıları gerçekten öldüğümü sanarak cumhurbaşkanlığı yardımcısına gidip yardımcısı olmayı önerdi. O da Londra'ya gelip bana bunları anlattı" dedi.