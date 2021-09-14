Nijerya Kovid-19 ve kolera salgınlarıyla mücadele ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya Kovid-19 ve kolera salgınlarıyla mücadele ediyor

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya Kovid-19 ve kolera salgınlarıyla mücadele ediyor

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra kolera salgınıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra kolera salgınıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede kolera salgını, 1 Ocak-5 Eylül tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 69 bin 925 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 2 bin 323 kişi yaşamını yitirdi.

NCDC'ye göre, salgından etkilenen birçok topluluğun ulaşılması zor bölgelerde olduğu göz önüne alındığında, toplam sayının açıklanandan daha fazla olabileceğine dair endişeler var.

Ülkede en çok 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklar koleradan etkileniyor. Bu yaş grubundaki ölüm oranı yüzde 3,3 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Ülkede Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Nijerya'da, 9 Temmuz'da, Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edilmesinin ardından vaka sayıları artmaya başladı.

Ülkede şimdiye kadar 199 bin 538 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 619 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, kolera ve Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen ülkede, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grevini sürdürüyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Ferhan Şensoy
Spor Nihat Özdemir Marcao
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mansur Yavaş Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya Kovid-19 ve kolera salgınlarıyla mücadele ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:53:26. #1.11#