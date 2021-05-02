Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacak
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Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacak

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bazı ülkelerde hızla yayılan Kovid-19'un üçüncü dalgasının endişe yarattığını belirtti.

Mustapha, bu nedenle 4 Mart'tan itibaren iki hafta süreliğine Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelecek Nijeryalı olmayan yolcuların ülkeye alınmayacağını kaydetti.

Bu kararın söz konusu ülkelerde transit yapacak yolcuları etkilemeyeceğini vurgulayan Mustapha, "Bu ihtiyati tedbirler, Nijerya'ya diğer ülkelerden gelen Kovid-19 vakalarındaki artış riskini en aza indirmek için gerekli bir adım." ifadesini kullandı.

Mustapha, ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların önceki 96 saatlik süre yerine seyahatten önce 72 saatte yapılan negatif Kovid-19 testi sonucu göstermesi gerekeceğini kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 165 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 155 bin 109'u sağlığına kavuştu, 2 bin 63 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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