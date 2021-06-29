Nijerya Kovid-19 nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları almayacak
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Nijerya Kovid-19 nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları almayacak

Nijerya Kovid-19 nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları almayacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde hızla yayılan Kovid-19'un üçüncü dalgasının endişe yarattığını belirtti.

Mustapha, hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında Güney Afrika, Zambiya, Ruanda, Namibya ve Uganda'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını açıkladı.

Boss Mustapha, Türkiye, Brezilya ve Hindistan'a uygulanan seyahat yasağının da 4 hafta süreliğine uzatıldığını duyurdu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 167 bin 467 kişi virüse yakalandı, bunlardan 163 bin 949'u sağlığına kavuştu, 2 bin 119 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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