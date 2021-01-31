Nijerya kara sularında korsanlar tarafından alıkonulan 6 Ukraynalı denizci kurtarıldı
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Nijerya kara sularında korsanlar tarafından alıkonulan 6 Ukraynalı denizci kurtarıldı

31.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:04
Nijerya kara sularında korsanlar tarafından alıkonulan 6 Ukraynalı denizci kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında korsanlar tarafından kaçırılan 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında korsanlar tarafından kaçırılan 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Zelenskiy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı diplomatlara ve denizcilerin serbest bırakılmalarında payı olan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 1,5 ay önce alıkonulan "Stevia" isimli geminin mürettebatından 6 Ukraynalı denizcinin serbest bırakıldığını kaydeden Zelenskiy, "Vatandaşlarımız güvende ve yakın zamanda vatanlarına dönüşlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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