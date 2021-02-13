Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü
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Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü

13.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:48
Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de kaçırılmalarının ardından ülkelerine getirilen 6 Ukraynalı denizciyi kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de kaçırılmalarının ardından ülkelerine getirilen 6 Ukraynalı denizciyi kabul etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizciler Lagos ve İstanbul üzerinden Kiev'e getirildi.

Zelenskiy, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna devleti için vatandaşlarını ülkelerine geri getirmenin öncelik olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 mürettebat kaçırılmıştı.

Zelenskiy, 31 Ocak'ta denizcilerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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