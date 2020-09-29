Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak
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Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak

29.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:32
Nijerya, kamu petrol şirketini yeniden yapılandıracak

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için tasarı hazırlandı.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için tasarı hazırlandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından meclise sunulan tasarıda, Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) ticari bir şirket haline getirilmesi ve devlet fonlarına erişiminin olmaması öngörülüyor.

Tasarıda, denizaşırı telif ücretlerinin değiştirilmesi ve fiyata dayalı telif hakkı eşiğinin varil başına 35 dolardan 50 doların üzerine çıkarılması isteniyor.

"Özelleştirme iddiaları doğru değil"

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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