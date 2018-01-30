Nijerya, Kamerun'a Ayrılıkçıların Liderini Teslim Etti

Nijerya'nın Kamerunlu ayrılıkçıların liderini yakalayarak komşusuna teslim ettiği bildirildi.

Kamerun İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü İssa Tchiroma Bakari, kamu televizyonu CRTV'deki açıklamasında, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan ayrılıkçıların lideri Sisiku Ayuk Tabe'nin 5 Ocak'ta Nijerya'da yakalandığını ve kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Bakari, Tabe'nin beraberindeki 47 ayrılıkçı ile birlikte Nijerya'nın başkenti Abuja'da gözaltına alınıp Kamerun'a getirildiğini söyledi.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yılları arasındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısında İngilizce konuşulan kesimlerdeki ayrılıkçılar, son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı. Yerel yetkililer, ayrılıkçıların son dönemde 10 asker ve polisi öldürdüğünü açıkladı.

Kamerun hükümeti, krizin ve güvenlik sorunlarının yaşandığı İngilizce konuşulan bölgede sıkı önlemler alacağını duyurmuştu.