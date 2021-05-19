Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı

Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Moji Adeyeye, yaptığı açıklamada, J&J aşısı üzerinde yapılan incelemelerden sonra ülkede aşının kullanımına uygun görüldüğünü belirtti.

Adeyeye, "NAFDAC, J&J aşısı için 'acil kullanım izni veriyor' ancak sadece 18 yaş ve üzeri için kullanılabilir." ifadesine yer verdi.

Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında 29,8 milyon J&J aşısı tedarik edeceğini açıklamıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 165 bin 778 kişi virüse yakalandı, bunlardan 156 bin 415'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Deniz Seki Ben Affleck Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:30:09. #1.15#

title