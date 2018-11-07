Nijerya İslami Hareketi Liderinin Serbest Bırakılma Talebi Reddedildi

Nijerya'da faaliyet gösteren ve hükümet tarafından "yasa dışı" ilan edilen Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin serbest bırakılması talebi reddedildi.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, 65 yaşındaki Zakzaki'nin avukatı tarafından yapılan serbest bırakılma talebini reddetti.

Hakim Gideon Kurada başkanlığındaki mahkeme, Zakzaki'nin kefaletle serbest bırakılması için yeterli tıbbi kanıtın olmadığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca Zakzaki ve eşinin bir sonraki mahkemeye kadar Polis İstihbarat Servisi (DSS) gözetiminde gözaltılarının devam etmesine karar verdi ve duruşmayı 22 Ocak 2019'a erteledi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN, tehlikeli ve ayrılıkçı bir örgüt gibi hareket ettiği gerekçesiyle Nijerya'da 2016 yılında "isyancı ve yasa dışı" ilan edilmişti.

Zakzaki, Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında 2015 yılında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmıştı. Çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.