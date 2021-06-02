Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulundan "başörtüsünün ülkenin her yerinde serbest bırakılması" çağrısı
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Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulundan "başörtüsünün ülkenin her yerinde serbest bırakılması" çağrısı

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulundan 'başörtüsünün ülkenin her yerinde serbest bırakılması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), Müslüman kadınlar için ülkenin her yerinde, kısıtlama olmaksızın başörtüsünün serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), Müslüman kadınlar için ülkenin her yerinde, kısıtlama olmaksızın başörtüsünün serbest bırakılması çağrısı yaptı.

NSCIA Başkanı ve Sokoto Kralı Muhammed Sa'ad Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müslüman kadınlara başörtüsü kısıtlamasının olmaması ve bu noktada ülkedeki din özgürlüğünün gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede herkesin dini özgürlüğü olduğunun altını çizen ve başörtüsünün ülkenin her yerinde serbest bırakılması çağrısı yapan Abubakar, "Herkesin dini çok önemli. (Kur'an-ı Kerim'de) Allah'a ibadet etmem söylendiği gibi, O'na ibadet etme özgürlüğüne de sahip olmalıyım." diye konuştu.

Abubakar, ülke nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan Müslümanların haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü kullanımı tartışmalara neden oluyor.

Kwara eyaletinde 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine 10 okulda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

Ülkenin Oyo eyaletinde 2018'de, 9 öğrenci başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimince kampüsten çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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