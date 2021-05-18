Nijerya, İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon sterlini teslim aldı
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Nijerya, İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon sterlini teslim aldı

Nijerya, İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon sterlini teslim aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın petrol zengini Delta eyaletinin eski Valisi James Ibori döneminde İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon sterlinin teslim alındığı bildirildi.

Nijerya'nın petrol zengini Delta eyaletinin eski Valisi James Ibori döneminde İngiltere'ye kaçırılan 4,2 milyon sterlinin teslim alındığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Dr. Umar Jibrilu Gwandu, yaptığı yazılı açıklamada, Ibori'nin kamu fonlarından hesabına geçirerek İngiltere'ye kaçırdığı 4,2 milyon sterlinin ailesi ve arkadaşlarından alındıktan sonra Nijerya'ya teslim edildiğini belirtti.

Gwandu, meblağın yerel para naira olarak Nijerya hükümetinin hesabına yatırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Nijerya Adalet Bakanı Abubakar Malami, paranın otoyol ve köprü inşası için kullanılacağını ifade etti.

Malami, paranın teslim edilmesi konusunda daha önce İngiltere'nin Abuja Büyükelçisi Catriona Laing ile mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Ülkede 1999-2007 yıllarında Delta eyaleti valisi olarak görev yapan James Ibori, 2012'de İngiltere mahkemesince kara para aklamaktan 13 yıl hapis cezasına çaptırılmış, 2016'da serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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