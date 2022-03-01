Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması - Haberler

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Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

AA, İsa Toprak - Güncel
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Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlık Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandığını belirtti.

Bakan Koca, anlaşmaların her iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

AA / İsa Toprak - Güncel

Fahrettin Koca, Nijerya, Ankara, Güncel, Haberler

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