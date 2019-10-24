Nijerya ile Rusya arasında demir yolu anlaşması imzalandı
Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi amacıyla Rusya ile anlaşma imzalandı.
Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi amacıyla Rusya ile anlaşma imzalandı.
Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ile Nijerya Ulaştırma Bakanı Chibuike Rotimi Amaechi, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi için anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında Rusya, Lagos-Calabar ve Port Harcourt-Maiduguri arasında demir yolu inşa edecek ve mevcut demir yollarının modernizasyonunu, yönetimini ve bakımını yapacak. Anlaşmanın Nijeryalılara iş fırsatları sunması da bekleniyor.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'na, Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve iş insanları katılıyor.