Nijerya ile Ekvator Ginesi doğal gaz anlaşması yaptı

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Nijerya ile Ekvator Ginesi arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva ile Ekvator Ginesi Maden ve Hidrokarbon Bakanı Gabriel Lima, Ekvator Ginesi ile doğal gaz tedariki için anlaşmaya imza attı.

Bakan Sylva yaptığı açıklamada, anlaşmaya göre ülkesinin Ekvator Ginesi'nin gaz işleme tesisine doğal gaz tedarik edeceğini belirtti.

Anlaşmanın Gine Körfezi boyunca stratejik iş birliği başlattığını aktaran Sylva, Nijerya'nın bol doğalgaz rezervlerinin Ekvator Ginesi'nin gaz işleme ve sıvılaştırma altyapısını tamamlayacağını da söyledi.

Sylva, iş birliğinin aynı zamanda iki ülkenin daha yeşil bir enerji dünyası için ortak çabalarına da işaret ettiğini ifade etti.

Ekvator Ginesi Maden ve Hidrokarbon Bakanı Lima ise bu anlaşmanın komşu Nijerya ve Ekvator Ginesi arasındaki Güney-Güney iş birliğinin harika bir örneği olduğunu söyledi.