Nijerya, iki yılda 109 milyon vatandaşına Kovid-19 aşısı yapmayı planlıyor
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Nijerya, iki yılda 109 milyon vatandaşına Kovid-19 aşısı yapmayı planlıyor

16.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:00
Nijerya, iki yılda 109 milyon vatandaşına Kovid-19 aşısı yapmayı planlıyor

Nijerya hükümeti, iki yılda 109 milyon vatandaşına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı planladığını açıkladı.

Nijerya hükümeti, iki yılda 109 milyon vatandaşına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı planladığını açıkladı.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, başkent Abuja'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasına şubat ayının sonuna kadar başlamayı planladıklarını ifade etti.

Shuaib, Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin iki yılda 109 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediğini belirtti.

Ülkede aşının hamile kadınlar da dahil 18 yaş ve üstündeki herkese yapılacağını kaydeden Shuaib, hamileleri aşılama kararının ise sağlık görevlilerine danışılarak verileceğini söyledi.

Nijerya hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 16 milyon doz AstraZeneca aşısı almıştı ancak aşıların hala ülkeye girişi yapılmadı.

Yaklaşık 210 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 146 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1761 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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