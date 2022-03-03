Nijerya iki ayda 462 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyonlarda iki ayda 462 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya Kuvvetler Sözcüsü Muyiwa Adejobi, yaptığı yazılı açıklamada, artan güvenlik sorunları nedeniyle ocak-şubatta ülkenin kuzey bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adejobi, operasyonlarda 462 çete üyesinin yakalandığını kaydederek, çetelere ait 1412 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.