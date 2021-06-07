Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırmak için "sorumlu davranılmasını" istiyor
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Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırmak için "sorumlu davranılmasını" istiyor

Nijerya hükümeti, Twitter yasağını kaldırmak için 'sorumlu davranılmasını' istiyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin askıya alınmasının durdurulması için "sorumlu davranılması" şartını koştu.

Nijerya hükümeti, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin askıya alınmasının durdurulması için "sorumlu davranılması" şartını koştu.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Twitter'ın Nijerya'daki operasyonlarına ancak "sorumlu davranıldığı" müddetçe izin verileceğini belirtti.

Onyeama, "Twitter'ın ülkeyi tehdit ettiğini falan söylemiyoruz. Bu önlemi almamızın nedeni, bunların istikrarsızlaştırma ve suçluları teşvik etme platformları olarak kullanılmalarını engellemektir." dedi.

Twitter yasağının ülkede güvenliği sağlamanın anahtarı olduğunun altını çizen Onyeama, "Güvenlik olmadan diğer her şey başarısız olur. Hepimiz kaybeden olacağız. Bugün yaptıklarımız ülkenin geleceğini belirleyecek." diye konuştu.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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