Nijerya, hava kirliliğini azaltmak amacıyla ilk kez elektrikli araç üretecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya, hava kirliliğini azaltmak amacıyla ilk kez elektrikli araç üretecek

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya, hava kirliliğini azaltmak amacıyla ilk kez elektrikli araç üretecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hava kirliliğini azaltmak için ilk elektrikli aracın üretilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hava kirliliğini azaltmak için ilk elektrikli aracın üretilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Nijerya Ulaştırma Teknolojisi Enstitüsü (NITT), Ulaştırma Bakanı Rotimi Amaechi'nin talimatıyla elektrikli aracı üretmek için 22 kişilik proje ekibi kurdu.

NITT Başkanı Olorogun-John Inojeharho, söz konusu projeyle hava kirliliğini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Inojeharho, proje ekibine, kendilerine verilen güveni haklı çıkarmak ve başarı elde etmek için durmaksızın çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Haydar Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya, hava kirliliğini azaltmak amacıyla ilk kez elektrikli araç üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:02:41. #1.16#
title