Nijerya gazeteleri, yeni medya tasarısını protesto için aynı ilk sayfayla çıktı
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Nijerya gazeteleri, yeni medya tasarısını protesto için aynı ilk sayfayla çıktı

Nijerya gazeteleri, yeni medya tasarısını protesto için aynı ilk sayfayla çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya gazeteleri, Ulusal Meclis'te görüşülen yeni medya tasarısına karşı çıkma kampanyasının bir parçası olarak reklam haberini birinci sayfalarında yayımladı.

Nijerya gazeteleri, Ulusal Meclis'te görüşülen yeni medya tasarısına karşı çıkma kampanyasının bir parçası olarak reklam haberini birinci sayfalarında yayımladı.

Ülkede faaliyet gösteren Daily Trust, Leadership ve Punch gibi çeşitli gazetelerde ilk sayfada yayımlanan "Bilgi Karartması" resimli duyuruda, mecliste görüşülen Nijerya Basın Konseyinin (NPC) ve Ulusal Yayın Komisyonunun (NBC) yeni medya tasarısının "vatandaşların bilgi edinme hakkını engellemeye" yönelik olduğu savunuldu.

Gazetelerde, "Bu (tasarı) sadece medyaya karşı değil, toplumun bilme, senin duyulma hakkınla ilgili." ifadesine yer verildi.

NPC ve NBC'nin yeni medya tasarısına göre, "doğru, gerçek ve kaliteli hizmetler" sağlamayan gazeteciler ve medya kuruluşları için 5 milyon nairaya kadar ceza kesilecek.

Tasarı yasalaşırsa hüküm giyen gazeteciler üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Nijerya'nın önde gelen insan hakları savunucularından Femi Falana, ulusal basına yaptığı açıklamada, tasarıyı "medya karşıtı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Ulusal Meclisin Medya ve Tanıtım Komitesi Başkanı Senatör Ajibola Basiru, "Radyo ve televizyon gibi medyanın faaliyetlerini düzenlemeniz, medyayı susturduğunuz anlamına gelmez." diyerek söz konusu tasarıyı savunmuştu.

Nijerya gazeteleri, yeni medya tasarısını protesto için aynı ilk sayfayla çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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