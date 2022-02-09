Nijerya, elektrik için Japonya'dan 200 milyon dolar borç alacak - Haberler
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Nijerya, elektrik için Japonya'dan 200 milyon dolar borç alacak

AA, Adam Abu - Güncel
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Nijerya, elektrik için Japonya'dan 200 milyon dolar borç alacak

Petrol zengini Nijerya'nın, elektrik sorununun azaltılması için Japonya'dan 200 milyon dolarlık kredi alacağı belirtildi.

Petrol zengini Nijerya'nın, elektrik sorununun azaltılması için Japonya'dan 200 milyon dolarlık kredi alacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Abubakar Aliyu, yaptığı açıklamada, ülkenin Lagos ve Ogun eyaletlerindeki elektrik genişletme programını desteklemek için Japonya'dan 200 milyon dolar kredi alınacağını ifade etti.

Aliyu, söz konusu krediyle iki eyalette yüksek gerilim iletim hattı ve 6 yüksek gerilim trafo merkezi kurulacağını söyledi.

Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi olan Nijerya, 2021'de varil başına ortalama 90 dolar fiyatla günlük 3 milyon varil ham petrol çıkartmayı planlıyor.

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AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Japonya, Petrol, dolar, Güncel, Haber

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