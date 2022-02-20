Nijerya, düzenlediği hava saldırısında 12 sivili vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya, düzenlediği hava saldırısında 12 sivili vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya, düzenlediği hava saldırısında 12 sivili vurdu

Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında sınırı geçerek kaçmaya çalışan silahlı grubu takip ettiği sırada yanlışlıkla 4'ü çocuk olmak üzere toplam 12 sivili öldürdü.

Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında sınırı geçerek kaçmaya çalışan silahlı grubu takip ettiği sırada yanlışlıkla 4'ü çocuk olmak üzere toplam 12 sivili öldürdü.

Nijerya ordusu, Nijer sınırında düzenlediği hava saldırısında silahlı grup yerine sivilleri vurdu. Nijer'in Maradi bölgesi Valisi Chaibou Aboubacar, saldırının geçtiğimiz cuma günü Nachadé köyünde Nijerya sınırına birkaç kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Saldırıda, 4'ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Nijerya Savunma Enformasyon Direktörü Tümgeneral Jimmy Akpor, "Politikamız gereği, Nijerya Hava Kuvvetleri Nijerya'nın toprak sınırları dışındaki alanlara herhangi bir saldırı yapmıyor" dedi.

Yaralılardan bazılarının bakımını üstlenen tıbbi yardım kuruluşu Medecins Sans Frontieres, 4'ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirirken, bölge sakinleri, Nijerya güçlerinin sınırı geçerek kaçmaya çalışan silahlı grubu takip ettiği sırada yanlışlıkla sivilleri hedef aldığını belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Nijerya, Nijer, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title